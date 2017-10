30-jahre-schwarzer-montag-1987

Panik pur

Als die Börsen am Montag, den 19. Oktober, wieder öffnen, rollt eine Welle an Verkaufsaufträgen herein. Schon nach wenigen Minuten sind die technischen Systeme an der Wall Street überlastet. Aufträge können nur mit Verzögerung ausgeführt werden – wenn überhaupt. Das verstärkt die Panik.



Binnen nur sechseinhalb Stunden verliert der Dow Jones 22,6 Prozent. 500 Milliarden Dollar lösen sich in Luft auf. Es ist der größte Tagesverlust in der mehr als 100-jährigen Geschichte des amerikanischen Aktienmarktes, schlimmer noch als der "Schwarze Montag" von 1929, als der Markt um 12,8 Prozent einbrach.