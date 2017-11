Fußball und Finanzen: Simon Rolfes

Ein unangenehmer Gedanke

So ein bisschen Adrenalin - das vermisst Simon Rolfes schon an seiner jetzigen Tätigkeit.



Was er nach seiner Sportler-Karriere machen will, darüber hat sich der Fußballer rechtzeitig Gedanken gemacht. Allerdings räumt er ein, dass er sich nicht freiwillig mit der Frage: "Was kommt danach?" beschäftigt hat.



Mit 28 Jahren zog sich der Bayer-Star eine schwere Knieverletzung zu. An Fußball war nicht zu denken.



Das brachte ihn ins Grübeln.