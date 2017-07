Reich unterm Radar...

Vollbild

...in offiziellen Berichten eines Unternehmens, Pressemitteilungen oder dem ein oder anderen Brief formuliert die Reich-Gruppe Aussagen, die Politiker, Behörden und Aktionäre beleidigen und bedrohen. So mancher wird sich vielleicht fragen, was solche Aussagen in offiziellen Meldungen zu suchen haben.





"Mit der Aufrichtigkeit von Herrn Bake ist es wohl nicht allzu weit her."

"Wir halten es für einen Skandal, dass eine durch das Registergericht Hamburg ins Amt gehievte Gruppe die Gesellschaft unserer Meinung nach versucht zu plündern."

"Nachdem die Gruppe Bake, Traut, Deibert und Mindermann die Kremlin AG feindlich übernommen hat, herrscht Chaos und es wird gegen wesentliche Bestimmungen gem. WpHG oder AktG verstoßen."

(Quelle: Eine Stellungnahme der Beteiligungen im Baltikum AG zu den Ereignissen bei der Kremlin AG.)





Wolfgang Wilhelm Reich fordert einen neu bestellten Aufsichtsrat der Konsortium AG auf, der nicht zur Reich-Gruppe gehört, sofort sein Amt niederzulegen oder gar nicht erst anzutreten. Am Ende des Tages wolle er von ihm kein Gejammer hören, dass er nicht gewarnt worden sei. Er solle sich gut überlegen, ob er sich das antun wolle.



Wolfgang Wilhelm Reich schreibt an Ralf Bake, der zum Aufsichtsrat bestimmt worden ist, er werde schon sehen, was er davon habe, wenn er ihm Schäden zufüge. Reich gibt an, zu vermuten, dass die Konsortium AG Gläubigern nun höhere Zinsen zahlen muss, da Bake im Aufsichtsrat sitzt.



Die VCI Venture Capital und Immobilien AG warnt das Amtsgericht Ulm ausdrücklich davor, auch nur mit dem Gedanken zu spielen, Bake oder Deibert (anderer Aktionär) zum Aufsichtsrat zu bestellen. In dem Schreiben werden die beiden als “Versager” bezeichnet.



Die Konsortium AG schreibt an das Registergericht München, dass dieses sich blamiert habe, nachdem es auf Herrn Traut hereingefallen sei. Nun brauche es sich nicht wundern, wenn Traut weitere Anträge stelle, die dem Schikaneverbot gem. § 226 BGB unterlägen. Bei dem Schreiben ging es um eine Aufsichtsratsbestellung.