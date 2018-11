100 Jahre BMW AG

1926: Börsengang

Am 25. Juni 1926 wird die BMW-Aktie an den Börsen in Berlin und München eingeführt. Das Konsortium besteht aus der Deutschen Bank, der Disconto-Gesellschaft, der Darmstädter Nationalbank und dem Bankhaus A. E. Wassermann.



Allein in den vergangenen 30 Jahren hat sich die BMW-Stammaktie in etwa verzehnfacht.