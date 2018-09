20 Jahre Google Googles Aufstieg

Larry Page und Sergey Brin trafen sich 1995 an der Stanford University und entwickelten den Google-Vorgänger BackRub. Sie betrieben ihn auf den Servern der Universität, bis die Bandbreite nicht mehr ausreichte. Erst wurden ihre Schlafzimmer, dann die Garage einer Freundin - der heutigen YouTube-Chefin Susan Wojcicki – zur Firmenzentrale.



Einer der ersten Investoren, der deutsche Informatiker und Unternehmer Andreas von Bechtolsheim, stellte nach einer kurzen Präsentation der bereits 1997 registrierten Suchmaschine google.com einen Scheck über 100.000 Dollar aus. Auf die Firma Google Inc.



Blöd nur, dass es eine solche noch gar nicht gab. Also gründeten Brin und Page am 4. September in Menlo Park, Kalifornien, die Google Inc. Startkapital insgesamt rund eine Millionen Dollar.