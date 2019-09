Anbieter wie Sharewood werben damit, die eigene Geldanlage mit dem Umweltschutz zu verbinden. “Als Eigentümer und Investor tragen Sie aktiv zum Klimaschutz bei. Denn jeder gepflanzte Baum trägt zu einer besseren globalen CO2-Bilanz bei – und somit zu einem guten Gewissen” - so der Slogan des Unternehmens. Und: Die kommerzielle Bepflanzung schütze den Regenwald.



Auch auf Sicherheit lege man bei Sharewood angeblich großen Wert. Bodenbeschaffenheit und die Licht- sowie Wasserversorgung in den Anbaugebieten seien nahezu optimal. Produktgarantien und Eigentumsübertragung der Bäume plus Rückstellungen in einer "unabhängigen Stiftung" würden das Risiko minimieren. Außerdem: Bäume würden ja bekanntlich immer wachsen und Holz werde stets gebraucht.



Also ein Top-Investment mit geringem Risiko. Oder?