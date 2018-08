Commerzbank: Aufstieg und Fall

Von Düsseldorf nach Frankfurt

Mit Ende des 2. Weltkrieges wurde die deutsche Bankenlandschaft zerschlagen. Die Militärregierungen in den Westzonen verfügen die Dezentralisation der Großbanken. Anstelle der früheren Commerzbank bestehen nun neun Filialgruppen ohne klaren Rechtsstatus. Drei Regionalinstitue werden erst 1958 wieder zur „Commerzbank Aktiengesellschaft“ vereinigt. Damals noch mit Sitz in Düsseldorf. In den fünfziger und sechziger Jahren beginnt die Entwicklung zu einem internationalen Konzern. Von 1970 an wurden die bisherigen Hauptverwaltungen in Frankfurt am Main zentralisiert, wo sich seit 1990 auch der juristische Sitz befindet. Hier im Bild das 1974 fertiggestellte Hochhaus in Frankfurt, von Richard Heil konzipiert.