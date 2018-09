Finanzkrise-Chronologie

12.-14. September 2008 Ein dramatisches Wochenende und ein Sündenfall

Am Freitagabend des 12. September bestellt Finanzminister Paulson alle Größen der Wall Street in die New Yorker Fed ein. Einer steht allerdings nicht auf der Einladungsliste: Lehman-Chef Richard Fuld. In den folgenden 48 Stunden geht es nur um ein Thema: Was soll mit Lehman Brothers geschehen? Der Chef der New Yorker Fed und spätere Finanzminister Timothy Geithner stellte früh klar: „Diesmal wird es keine öffentlichen Gelder für eine Bankrettung geben.“



Nach zähem Ringen scheint ein Deal gefunden, die britische Barclays Bank könnte Lehman übernehmen. Doch die US-Regierung weigert sich, Garantien in Höhe von 70 Milliarden Dollar zu übernehmen – der Deal platzt, das Schicksal von Lehman ist besiegelt.